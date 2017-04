'AZ neemt contact op met vervanger Krul'

Momenteel staat doelman Tim Krul natuurlijk tussen de palen in het AFAS Stadion bij AZ. In de aankomende transferzomer zal de Nederlander echter weer terugkeren richting Newcastle United en dan dienen de Alkmaarders een nieuwe goalie vast te leggen. Wat dat betreft mikt AZ op Marco Bizot.



De Telegraaf onthult op donderdagmorgen: "AZ heeft interesse in Racing Genk-doelman Marco Bizot. De Alkmaarders hebben reeds een gesprek achter de rug met de 26-jarige sluitpost, die komende zomer transfervrij is."



De krant gaat verder: "Tot afgelopen januari was Sergio Rochet eerste keeper bij AZ. Maar de club is niet geheel tevreden over de Uruguayaan, die tot medio 2018 vastligt in Alkmaar. Mede daarom werd in de winter al Tim Krul gehuurd van Newcastle United. Komende zomer wil AZ een nieuwe keeper vastleggen en Bizot staat met stip op één. De oud-Ajacied speelde eerder voor FC Groningen en Cambuur."