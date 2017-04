'Real Madrid grijpt in bij Heerenveen'

De Eredivisie-club sc Heerenveen deed het voor de winterstop nog heel erg goed, maar na de onderbreking gaat het eigenlijk abominabel slecht. Ook met Martin Ödegaard gaat het niet best. Waar de Noor eerder nog basisspeler was in het Abe Lenstra Stadion, ligt die periode inmiddels toch al weer ver achter ons.



Lars Lägerback geeft in de Spaanse media aan dat hij denkt dat Real Madrid binnenkort in gaat grijpen in Friesland. "Ik denk dat ze hem weer terugsturen naar de Noorse voetbalcompetitie, dat zou wel het beste zijn voor zijn ontwikkeling. Bij zijn transfer naar Heerenveen was het idee dat hij meer speeltijd zou krijgen, niet minder. Hij moet terug naar Noorwegen, zodat hij lekker wakker kan worden in zijn eigen bedje. Zodat hij zijn vrienden weer wat vaker ziet, zodat hij 's avonds moeders gehaktballen kan verorberen."



In principe wordt Ödegaard tot de zomer van 2018 gehuurd door Heerenveen, maar naar verluidt kan Real Madrid deze overeenkomst wel opzeggen als de Madrilenen vinden dat de Noor te weinig speeltijd krijgt. Dat laatste is nu toch wel het geval.