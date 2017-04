Schöne: klap voor Feyenoord komt zondag

Ajax-middenvelder Lasse Schöne is er nog altijd van overtuigd dat zijn werkgever aan het einde van het seizoen de schaal omhoog mag houden. De Deen had een lastige wedstrijd van Feyenoord verwacht tegen Go Ahead Eagles, maar nu stelt hij dat de klap voor de Rotterdammers zondag gaat komen.



In gesprek met FOX Sports zegt de international van Denemarken: "Ik heb alle vertrouwen in PEC Zwolle. Het is een lastige uitwedstrijd voor Feyenoord. Diederik Boer (ex-PEC, red.) moet even z'n vrienden opbellen, dat ze extra goed hun best moeten doen. Dan komt het wel goed. Ongelooflijk, 8-0 ... Maar twee remises van Feyenoord is ook genoeg voor ons."



Na de Klassieker in de Amsterdam ArenA had Schöne het nog over een 'mentale klap' voor Feyenoord. Nu komt hij richting RTL7 op een gevatte manier terug op die woorden. "Die mentale klap voor Feyenoord komt ook, maar dat is zondag pas. Had ik dat er niet bij gezegd?"





