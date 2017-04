'Transfer Dijks naar Premier League'

Vleugelverdediger Mitchell Dijks is officieel nog altijd eigendom van de Eredivisie-topclub Ajax, maar momenteel speelt hij natuurlijk op huurbasis in de Engelse Championship voor Norwich City. Hoogstwaarschijnlijk voetbalt hij ook na de aankomende transferzomer nog in Engeland, maar mogelijk een treetje hoger.



De Telegraaf meldt op donderdagmorgen dat Norwich City de optie tot koop in het huurcontract van Dijks wil lichten. Dick van Burik, de zaakwaarnemer van de Nederlander, geeft dat ook ruiterlijk toe. "De club wil de optie tot koop lichten." Het is echter helemaal geen uitgemaakte zaak dat Dijks ook in het aankomende seizoen nog in het shirt van Norwich voetbalt ...



De krant doet namelijk uit de doeken: "Bij de overgang in de winterstop werd een bedrag in het contract opgenomen, waarvoor Norwich City de speler definitief zou kunnen overnemen. Dijks heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2018. Hoewel de Purmerender het naar zijn zin heeft bij de club uit het Engelse Championship, is het geen uitgemaakte zaak dat hij daar blijft. Norwich en Dijks moeten het eens zien te worden. Inmiddels is er ook belangstelling uit de Premier League."