'Lozano heeft transferboodschap voor Ajax en PSV'

De Mexicaanse buitenspeler Hirving Lozano van CF Pachuca wordt al tijden in verband gebracht met een transfer naar de Eredivisie. Naar verluidt waren Ajax en PSV in de afgelopen wintertransferperiode nog in de markt voor de vleugelspits, maar in de aankomende zomer wil hij dan toch echt vertrekken uit Mexico.



Volgens de laatste berichten uit Midden-Amerika zullen we Lozano echter niet in de Nederlandse competitie zien spelen. Clubvoorzitter Jesus Martinez vertelt aan het medium ESPN dat de vleugelspits clubs uit Nederland en Portugal 'niet goed genoeg' zou vinden. Volgens de laatste berichten is het Celta de Vigo van spits John Guidetti ook in de markt voor Lozano en dat zou een betere optie zijn, aldus de beleidsbepaler.



Ajax zit momenteel natuurlijk goed in zijn buitenspelers, met onder meer Amin Younes, Justin Kluivert en David Neres, maar PSV kan nog wel een vleugelspits gebruiken. Lozano verdient echter ongeveer twee miljoen euro per seizoen bij zijn huidige club en dat zijn toch salarissen die men in Eindhoven niet aftikt. Bovendien moet de Mexicaan vermoedelijk ongeveer twintig miljoen euro kosten.