"We nemen het voor lief tegen Feyenoord en kijken weer verder"

Robert Maaskant kreeg na de fraaie zege van het weekend op FC Twente nu een tik bij Feyenoord: 8-0. Hij leek er voor de camera van FOX Sports echter niet erg mee te zitten.



"We zijn heel reëel. We komen hier in deze situatie heen. Je hoopt dat je de beginfase zonder tegendoelpunten doorkomt. Dan blijf je misschien overeind. Zelf ben je niet in goede doen, zij zijn in absolute topvorm. Dan krijg je dit soort vreselijke resultaten. Dan verlies je bij Feyenoord, net als dat iedereen bij Feyenoord verliest. De uitslag is alleen veel te hoog."



"Een beter Feyenoord en een matig Go Ahead. Na de rust wisselden we defensief. De boel dichtbouwen en hopen dat het zo blijft. We maakten te veel simpele fouten. Feyenoord is zo getergd en dat maken ze af. Het is niet anders en wij richten ons nu op de volgende wedstrijd. We nemen het voor lief en kijken weer verder."