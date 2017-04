"Scheids floot in voordeel van Ajax, laat ik het daar op houden"

Rens van Eijden was erg kwaad na de nederlaag van AZ bij Ajax. Twintig minuten voor tijd was het nog 1-1, vervolgens wist Ajax nog drie keer te scoren. In Alkmaar werd de woede gericht op Higler.



De arbiter zou in de Amsterdam Arena namelijk zeer partijdig hebben gefloten. De 2-1 van Sanchez was in de ogen van de AZ-spelers gevaarlijk spel, in de slotfase maakte Van Eijden een overtreding op Traore. Hier werd een penalty voor gegeven.



"De scheidsrechter floot niet in ons voordeel. Laat ik het daar op houden", aldus Van Eijden tegenover RTV Noord-Holland. Over de penalty was hij ook allerminst te spreken. "Je kunt hem geven", bromde de verdediger.