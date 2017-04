"Dat was een kippenvelmoment hoor, toen de Kuip zo tekeer ging"

Jens Toornstra scoorde liefst drie keer in de 8-0-zege van Feyenoord op Go Ahead Eagles. Toch had hij een ander hoogtepunt van de avond in de kolkende Kuip.



"We wilden heel sterk reageren na de nederlaag zondag", vertelde Toornstra tegenover AD/Sportwereld. "En dat is gelukt." Zelf maakte hij dus drie van de acht goals.



Toch was zijn moment dat AZ gelijk maakte bij Ajax. "Dat was een kippenvelmoment hoor, toen het publiek zo tekeer ging na die goal. Jammer dat het daar dan wel gewoon 4-1 is geworden."