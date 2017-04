Ajax is aanvoerder pardoes kwijt door kneuzing

Voor Davy Klaassen kunnen de drukke weken wel eens een probleem worden. De aanvoerder van Ajax is tegen AZ namelijk geblesseerd uitgevallen. Na de rust keerde hij niet meer terug.



Ajax laat zelf weten via de sociale kanalen dat de middenvelder een kneuzing heeft aan zijn onderbeen. De klachten waren dermate erg dat hij direct naar de kant moest. Hoe lang Klaassen is uitgeschakeld met deze blessure heeft Ajax nog niet gecommuniceerd.