FC Barcelona naar koppositie door eenvoudige zege op Sevilla

FC Barcelona heeft Sevilla woensdagavond eenvoudig opzij gezet: 3-0. Lionel Messi scoorde twee keer en Luis Suarez trof ook één keer doel. De eindstand stond bij de rust al op het scorebord. Barcelona zet zo druk op Real Madrid, dat vanavond ook in actie komt.





