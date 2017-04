Feyenoord is heel hard op weg naar de dubbele cijfers. De spelers waren nog maar net uit de kleedkamer of de Rotterdammers hadden de zesde treffer van de avond alweer op de borden. De Braziliaanse verdediger Eric Botteghin was deze keer aan de beurt bij de koploper van de Eredivisie om het net te doen bollen. Bekijk de goal hieronder!





Goal HD - Feyenoord 6-0 G.A. Eagles 05.04.2017 door LiveGoalsTV