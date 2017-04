'Liverpool krijgt transferverbod opgelegd'

Het is niet nieuw dat clubs een transferverbod krijgen opgelegd voor het overtreden van de regels. Zo kregen de grootste clubs uit Europa, zoals Barcelona en Real Madrid in het verleden al zo’n ban opgelegd. Liverpool krijgt een soortgelijke straf.



Zo komt Goal met het nieuws naar buiten dat de Engelse topclub een transferverbod heeft gekregen voor het aantrekken van jeugdspelers. Daarbovenop mag het zich ook aan een geldboete verwachten. Die boete bedraagt zo’n 117 duizend euro.



Liverpool krijgt het transferverbod opgelegd omdat het in het verleden een jeugdspeler van Stoke City op niet-legale wijze trachtte over te nemen. Dit gebeurde in 2016. Liverpool en Stoke waren het nochtans eens over een vergoeding, maar de Premier League ging hier niet mee akkoord.