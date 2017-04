NEC wordt slachtoffer van zeldzame zege FC Groningen

FC Groningen heeft voor het eerst sinds 14 februari weer eens een overwinning geboekt. De noorderlingen waren in eigen huis met 2-0 te sterk voor NEC Nijmegen.



De thuisploeg kwam na een half uur spelen op voorsprong door een doelpunt van Mimoun Mahi. In de tweede helft besliste Juninho Bacuna het duel uiteindelijk in Gronings voordeel. Door de overwinning klimt FC Groningen naar de tiende plaats op de ranglijst en lijken de play-offs weer in zicht.



Scoreverloop:



1-0 (30') Mimoun Mahi

2-0 (67') Juninho Bacuna