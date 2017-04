"Bosz en Cocu zouden graag in de schoenen van Giovanni staan"

In Amsterdam en Eindhoven denkt men dat Feyenoord een forse mentale tik heeft gekregen door de nederlaag tegen Ajax van afgelopen weekend, maar volgens clubwatcher Iwan van Duren van Voetbal International valt de schade heel erg mee.



"In Amsterdam roepen ze allemaal: 'Ze worden zenuwachtig', en in Eindhoven gaan ze hopen. Feyenoord predikt echter dat er rust is, en ik heb niet het idee dat er veel aan de hand is daar", vertelt de journalist aan VI Radio.



"Het is een finaleweek, dan krijg je altijd dit soort spelletjes. Maar één ding is zeker: zowel Peter Bosz als Phillip Cocu zou maar wat graag in de schoenen van Giovanni van Bronckhorst staan vanavond", aldus Van Duren.