'Cannavaro lokte bijna deze 2 wereldspelers naar China'

Lucratief gezien was de Chinese transfer van Axel Witsel een gouden zet, maar sportief stelde het een pak minder voor. Tianjin Quanjin is immers allesbehalve een topper in China en staat momenteel slechts tiende in de Super League. De club kon dan ook niet al haar transferwensen waar maken.



Zo meldt het Spaanse El Mundo Deportivo dat Tianjin onder impuls van coach Fabio Cannavaro in januari probeerde om nog twee kleppers binnen te halen. De eerste is Edinson Cavani, topspits die bezig is aan een weergaloos seizoen bij PSG. De Uruguayaan zou zelfs een jaarloon van maar liefst 25 miljoen euro netto hebben aangeboden gekregen.



Maar Nasser Al-Khelaifi, sterke man bij de Parijse topclub, weigerde de transfer resoluut. Daarna zouden de Chinezen geprobeerd hebben om Nolito los te wringen bij Manchester City. Maar die liet een jaarsalaris van 21 miljoen links liggen, omdat hij zijn kansen op het WK 2018 met de Spaanse nationale ploeg gaaf te houden.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.