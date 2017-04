'Chelsea wil Europese toppers vooraf zijn met monstercontract'

Hoewel Tottenham afgelopen weekend drie punten kon inhalen, blijft Chelsea goed op weg naar de titel in de Premier League. Volgend seizoen moeten die sterke prestaties ook worden doorgetrokken op het Europese toneel. En daarom zal de Londense topclub tijdens de komende zomer opnieuw toeslaan op de mercato.



Chelsea heeft uiteraard een uitgebreid verlanglijstje, maar één naam die steeds vaker terugkeert is die van Isco. De Spaanse middenvelder vertrekt komende zomer wellicht bij Real Madrid, waar hij maar geen rol als vaste titularis kan versieren. Maar de Blues zijn niet alleen met hun belangstelling.



Isco staat immers ook op de radar van toppers als Tottenham, Manchester City en zelfs FC Barcelona. Volgens The Sun wil Chelsea die clubs nu de loef afsteken door de Spanjaard een monstercontract voor te schotelen. Zo zou hij maar liefst 222.500 euro per week kunnen verdienen op Stamford Bridge.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.