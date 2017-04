'PSG wil 4 spelers ter waarde van 100 miljoen van de hand doen'

PSG kent een woelig seizoen. De Parijzenaars werden op vernederende wijze uitgeschakeld in de Champions League en in de competitie verloopt het ook een stuk moeizamer.



Dat gaat gevolgen hebben voor een aantal spelers, meldt RMC. Vier spelers moet in de zomer de club verlaten en dat zijn niet van de minsten. Grzegorz Krychowiak (28 miljoen euro), pas in de zomer aangetrokken, moet weg.



Hij krijgt het gezelschap van Blaise Matuidi (30 miljoen euro), Hatem Ben Arfa (14 miljoen euro) en Lucas Moura (37 miljoen euro). Volgens Transfermarkt vertegenwoordigen deze vier spelers momenteel een marktwaarde van maar liefst 109 miljoen euro. PSG wil met dat geld ongetwijfeld stevig uitpakken op de transfermarkt.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.