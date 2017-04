Schaken: of de Chinezen moeten met heel gekke bedragen aankomen..

Vanavond speelt ADO Den Haag op bezoek bij concurrent Willem II. Een 'zespunten-duel' in de strijd tegen degradatie. Zo weet ook aanvaller Ruben Schaken.



Het zorgt bij de routinier voor 'extra prikkels', zo vertelt de oud-Feyenoorder aan Haag Media. "Ik moet een doel in mijn leven hebben en je handhaven is een doel. Veel meer dan voor de elfde of twaalfde plaats spelen, zoals vorig seizoen. Het motiveert me en zorgt ervoor dat ik nog meer mijn verantwoordelijkheid pak dan normaal. Zeker naar de jongere spelers toe."



Want de degradatiedruk is toegeslagen, zo merkt Schaken. "Soms zijn we wel onrustig, wild of angstig. Dat is normaal in deze situatie. Ik probeer dat weg te nemen. Vooral bij de jongens achterin, zodat ze niet telkens lange ballen spelen. Op die manier komen we nooit aan scoren toe.."



Verder is het nog maar de vraag of Schaken volgend seizoen nog wel actief voetballer is. "Daarover moet ik goed nadenken, want je kan maar een keer stoppen en dat moet wel het juiste moment zijn. Eigenlijk voel ik me fit en ben ik nog snel, dus het zou nog niet hoeven. Maar als ik blijf spelen, dan is het wel op het hoogste niveau." Het buitenland is, gezien zijn werk in de modelijn onder meer, uitgesloten. "Of de Chinezen moeten met heel gekke bedragen aankomen.. Tenslotte is in de wereld alles te koop."