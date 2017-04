Jones ziet pluspunt Feyenoord: 'Dat voel je het hele seizoen al'

Feyenoord verloor afgelopen weekend vrij kansloos op bezoek bij rivaal Ajax. Aan de Rotterdammers om dit vanavond weg te spoelen met een zege op Go Ahead Eagles.



Groot voordeel is dat de koploper weer in een uitverkochte Kuip mag gaan spelen, na de zeperd in Amsterdam. Zelfs na de wedstrijd zondag waren de fans goed voor ons", vertelt doelman Brad Jones over Het Legioen, voor de camera van Feyenoord TV.



"Ze steunden ons nog steeds en gaven het vertrouwen. Het hele seizoen voel je al dat we een eenheid zijn."