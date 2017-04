'Rutten riep naar me: Dan ga je maar terug naar Chelsea!'

Afgelopen zomer maakte hij een enorme miljoenentransfer van Sunderland naar Crystal Palace. Patrick van Aanholt kent een carrière met ups en downs, die hem ook al naar Vitesse brachten.



Daar speelde hij als huurling van Chelsea. In het eerste halve jaar was dat een aanfluiting, en dus volgde een afscheid in de zomer van 2012. "Ik stond op het vliegveld toen Fred Rutten me belde. Hij vertelde dat hij bij Vitesse ging tekenen en dat hij wilde dat ik bleef. Ik zei dat ik veel respect voor hem had als trainer, maar dat ik echt niet zou terugkeren. Toch wist hij me over te halen", blikt Van Aanholt terug in de Voetbal International.



"Hij werkte elke dag met mij en raakte mij op de gekste plekken. Zo herinner ik me dat hij een keer tegen me schreeuwde. Als je niet wil leren, dan ga je maar terug naar Chelsea! Dan heb ik je niet meer nodig! Toen ik later die dag thuiskwam, zat ik een kwartier helemaal stil op de bank."



"Uiteindelijk heeft het wel geholpen. Ik ben Rutten eeuwig dankbaar. Hij gaf me vertrouwen na een jaar waarin ik niks gepresteerd had. Door hem kwam ik ook in beeld bij het Nederlands elftal", aldus de offensieve linksback tot slot.