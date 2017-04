Meevaller voor PSV: Sterren van Twente gaan geen vol duel spelen

PSV gaat morgenavond op bezoek bij middenmoter FC Twente. Een lastig duel op papier. Voor de Eindhovenaren zal het dan ook goed uitkomen dat trainer Rene Hake bij de Tukkers rekening gaat houden met het drukke programma.



Sterspelers als Fredrik Jensen en Enes Unal gaan hierdoor vermoedelijk geen 90 minuten volmaken, omdat 'overbelasting op de loer ligt'. "Die jongens hebben vorige week ook hun interlands gespeeld en hebben nu weer drie wedstrijden kort achter elkaar. Zo’n druk programma is niet voor iedereen weggelegd. Niet alle spelers herstellen in twee dagen", legt trainer Hake uit in het AD.



Chinedu Ede is überhaupt niet inzetbaar, door een achillespeesblessure. De aftrap in de Grolsch Veste morgenavond is om 20:45 uur.