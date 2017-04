'Als Feyenoord het nú niet wordt, worden ze het nooit meer..'

In 2006 stopte hij als profvoetballer, maar direct tekende Barry van Galen een contract als scout bij AZ. Bovendien is hij nog altijd liefhebber, en dus volgt hij de Eredivisie op de voet.



Wie wordt er volgens de oud-middenvelder kampioen? "Feyenoord. Ja, dat moet wel. Als ze het nu niet worden, dan worden ze het nooit meer. Maar de druk ligt wel bij hun natuurlijk. Het is altijd lastiger om als koploper te spelen in die laatste fase van het seizoen, je voelt constant de druk van de concurrentie", vertelt Van Galen in het Algemeen Dagblad.



"Er is ook bijna niemand in de selectie met kampioenservaring, alleen Dirk Kuyt en Eljero Elia zijn een keertje kampioen geworden. Toch denk ik dat ze het gaan halen, ook omdat ik verwacht dat Ajax punten verspeelt bij PSV", besluit de oud-speler overtuigd.