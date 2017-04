'Guardiola heeft slecht nieuws voor Bony en twee Rode Duivels'

Manchester City zal in de zomer heel wat transfers doen en manager Pep Guardiola heeft slecht nieuws voor onder meer twee Belgische spelers. Voor hen lijkt het over en out bij de Engelse topclub.



The Telegraph weet dat Jason Denayer en Vincent Kompany in de zomer de club mogen verlaten. Denayer kan niet echt overtuigen bij Sunderland en het is ondertussen duidelijk dat Guardiola niet meer rekent op Kompany, want de Belg is ondertussen al een tijdje fit. Ook ex-Vitessenaar Wilfried Bony lijkt te moeten vertrekken bij City. De Ivoriaan wordt momenteel verhuurd aan Stoke City.



Ook Joe Hart, Eliaquim Mangala, Samir Nasri, Fernando, Nolito, Aleksander Kolarov en Claudio Bravo mogen weg. City hoopt 100 miljoen euro te ontvangen voor deze spelers.