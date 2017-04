Cocu denkt niet aan titel: "We blijven ons richten op Ajax"

PSV neemt het donderdagavond in eigen huis op tegen FC Twente. Trainer Phillip Cocu beschikt bijna over zijn voltallige selectie en dus zal hij enkele spelers teleur moeten stellen.



"Ik vind dat heel veel spelers het verdienen om te spelen, maar dit zijn de wetten van het topvoetbal", vertelt de oefenmeester op de officiële clubwebsite. "Op een aantal plaatsen zit er weinig verschil tussen de spelers. Wij kijken daarom iedere wedstrijd welk team het beste opgewassen is tegen de aanstaande tegenstander."



Het gat met koploper Feyenoord is afgelopen weekend geslonken naar vijf punten, maar Cocu richt zich niet op de titel. "In eerste instantie blijven we ons richten op Ajax", aldus Cocu. "Zij staan direct boven ons. De tweede plaats hebben we in eigen hand."