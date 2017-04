"PSV-uit traditioneel lastig duel voor Ajax"

De laatste weken in de Eredivisie moeten op veel vragen een antwoord gaan geven. Is Feyenoord nog te achterhalen als koploper? En wie wordt er achter de Rotterdammers tweede?



Na een enorme inhaalrace zou dit nog zomaar PSV kunnen worden, zo denkt Arnold Scholten. Hij kwam als speler voor beide ploegen uit. "Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ajax heeft nog zware Europese wedstrijden tegen Schalke 04 op het programma en moet nog naar PSV. Dat is traditioneel een heel lastige wedstrijd voor Ajax", vertelt Scholten in de Metro.



"PSV zelf heeft dit seizoen een heel slechte start gehad. Maar daardoor hebben ze wel in de luwte kunnen door bouwen en zijn ze nu bezig met een goede comeback. Zij zullen er op gebrand zijn om er nog een mooi seizoen van te maken, nadat iedereen ze al had afgeschreven", aldus de oud-international tot slot.