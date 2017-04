'Feyenoord wint zaak en maakt ook PSV miljoenen rijker'

De laatste weken gaat het sportief gezien prima met PSV, dat zelfs weer stilletjes op de landstitel kan hopen. En dat betekent ook dat het financiële vooruitzicht de laatste weken enorm is verbeterd.



Daar kan nu zomaar een fraaie bonus bovenop komen. De Telegraaf meldt dat Feyenoord een rechtszaak rondom 'excessieve beloningen' voor Graziano Pellè in het verleden, vandaag heeft gewonnen. Dit is een voorbeeld voor PSV om te volgen, want ook de Eindhovenaren (net als Ajax) kregen meermaals te maken met deze situatie.



Het gaat erom dat er over het salaris van Pellè maar liefst 75% belasting moest worden betaald door Feyenoord. De Rotterdammers spanden hiertegen een zaak aan, wonnen die en krijgen nu dus een vergoeding terug. PSV kan nu hetzelfde gaan proberen jegens meerdere situaties uit het verleden, en daarmee naar verluidt 'enkele miljoenen' binnen harken. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad.