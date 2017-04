Fluitconcerten verpesten contractverlenging: 'Zijn geen aapjes'

Willem II moet het volgend seizoen zonder Funso Ojo zien te redden. De Tilburgers willen graag langer door met de middenvelder, maar daar heeft de Belg zelf geen trek in. De fluitconcerten van het eigen publiek spelen daar een belangrijke rol in.



"Ik zou liegen als ik zeg dat de fluitconcerten geen rol spelen", vertelt de Belg tegenover Het Brabants Dagblad. "Het maakt me niet onzeker, wel prikkelbaar. Ik snap het ook niet."



"Wij zijn geen aapjes in de zoo die een kunstje moeten doen. We staan op het veld om ten koste van alles te winnen. Gelukkig hebben de echte voetbalkenners wel vertrouwen in mijn kwaliteiten. Daarom durf ik deze stap ook te zetten", aldus Ojo.