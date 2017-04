PSV'er in onzekerheid: "Laat de beslissing gewoon bij de coach"

Na zeven maanden blessureleed is Jürgen Locadia weer helemaal terug. De aanvaller van PSV scoorde afgelopen weekend op weergaloze wijze en dat smaakt natuurlijk naar meer.



"Het is fijn dat er nu positief over me gesproken wordt, maar dat kan na een slechte wedstrijd alweer anders zijn. In goede en slechte tijden moet je je daar allemaal niet te veel van aantrekken", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.



Wat betreft zijn inzetbaarheid in het duel met FC Twente van morgen geeft Locadia zelf eerlijk zijn twijfels aan. ,,Ik weet het nog niet. Die periode aan de kant heeft zeven maanden geduurd en ik laat de beslissing gewoon bij de coach. Als voetballer zeg je nooit nee, maar het kan zijn dat de trainer er rekening mee houdt dat ik nu nog maar één keer negentig minuten bij Jong PSV in de benen heb. Stelt hij me op, dan ga ik absoluut proberen het nog beter in te vullen dan zaterdag", stelt Locadia.