Feyenoord treft 'angstgegner': 'Zo makkelijk is dat niet'

Jules Reimerink is tegenwoordig actief bij VfL Osnabrück, maar scoorde twee jaar geleden de winnende treffers namens Go Ahead Eagles in De Kuip. Vanavond krijgen de Rotterdammers de ploeg uit Deventer wederom en bezoek. Reimerink stelt dat Feyenoord moet oppassen.



"Ik denk er nog weleens aan terug. Het was toch mijn mooiste moment bij de Eagles", vertelt Reimerink aan de NOS. "De Eagles hadden nog nooit gewonnen in De Kuip, het mooiste stadion van Nederland. We hebben toen geschiedenis geschreven. En als je daar dan de winnende kan maken..."



Hij heeft een boodschap voor de Rotterdammers. "Iedereen doet een beetje makkelijk bij Feyenoord. Van Go Ahead kunnen we wel winnen, zeggen ze. Maar zo makkelijk is dat niet. Ik heb de statistieken een beetje bekeken en Go Ahead is best wel een angstgegner van Feyenoord."