Grim afgemaakt: 'Hij stond te glimmen langs de lijn'

Danny Blind werd onlangs ontslagen door de KNVB, waarna zijn assistent Fred Grim het tijdens de oefeninterland tegen Italië voor het zeggen had. Frits Barend vindt de manier waarop de voormalig doelman daarmee omging maar niets. Dat schrijft hij in Nieuwe Revu.



"Als trainer van Almere City gaf hij de bij Feyenoord weggestuurde Vincent Janssen een kans, die vervolgens topscorer werd. Bij Jong Oranje bleef hij Tonny Vilhena oproepen en opstellen, ook toen die bij Feyenoord op de bank terechtkwam. Toen Vilhena een kutperiode beleefde omdat zijn moeder ernstig ziek was, reed Fred naar Varkenoord om hem te steunen. Dat is ook coaching."



Dan komt de kritiek. "Dezelfde Fred liet Memphis Depay vorige week op de bank zitten, terwijl hij in vorm was en stelde Sneijder niet op hoewel hij goed getraind had. Hij was er ook bij toen Danny Blind Matthijs de Ligt liet debuteren tegen Bulgarije. Een jongen van zeventien zet je toch niet op de belangrijkste positie! Voor de wedstrijd tegen Italië kun je Fred nergens op afrekenen. Iemand die alleen Almere City en Jong Oranje heeft getraind, is geen bondscoach", aldus Barend.



Ook Rob Jacobs, oud-voetballer, ziet het met lede ogen aan. "Grim werd aangesteld als bondscoach, maar had uit respect voor Danny Blind ook kunnen zeggen: liever niet. Dat heb ik niet uit zijn mond gehoord. In plaats daarvan stond hij te glimmen langs de lijn alsof het allemaal uit zijn eigen koker kwam. Doet dat lekker in stilte!"