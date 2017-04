'PSV is eruit en meldt zich bij Chelsea'

Alhoewel het seizoen nog in volle gang is, denkt PSV ook alvast na over de toekomst. De Eindhovenaren beseffen dat ze er vroeg bij moeten zijn als ze goede spelers willen binnenhalen en de club meldt zich dan ook spoedig bij Chelsea.



Volgens het Eindhovens Dagblad willen de Eindhovenaren langer door met Van Ginkel en dus zal de club het gesprek aangaan met Chelsea. De hoop is dat de middenvelder nog een seizoen van de club uit de Premier League gehuurd kan worden.



Of The Blues het ook zien zitten om Van Ginkel nog een jaar af te staan aan PSV, is afwachten. Hij heeft bij Chelsea nog een contract tot medio 2019 en mogelijk wil Chelsea hem nu weleens elders in actie zien komen. Kopen zou voor PSV onmogelijk zijn.