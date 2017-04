'PSV en FC Twente richten vizier op talentvolle Belg'

FC Twente en PSV hebben het vizier gericht op dezelfde speler. Beide Eredivisie-clubs zien de komst van Zinho Vanheusden wel zitten en hopen de zeventienjarige verdediger binnen te kunnen hengelen. Ze hebben echter wel te maken met flinke concurrentie.



Het is FC Inter News dat weet te melden dat beide clubs de talentvolle speler graag overnemen van Internazionale, waar hij nog een contract heeft tot medio 2019. Ook AA Gent, RSC Anderlecht, Borussia Dortmund en Chelsea zien de komst van Vanheusden zitten.



De zeventienjarige speler uit Hassalt speelt sinds 2015 voor Internazionale. Hij verliet het Belgische Standard Luik om aan de slag te gaan bij de Italianen. Of hij nu kiest voor een terugkeer naar de Jupiler Pro League, is afwachten.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

