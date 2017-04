Siem de Jong sluit nog niet uit dat PSV er dit seizoen met de landstitel vandoor gaat. Alhoewel fans momenteel vooral rekening houden met Feyenoord en Ajax, is PSV nog altijd niet uitgeschakeld in de strijd om de landstitel.



"Feyenoord heeft echt wel een tikkie gehad, zondag in de Amsterdam ArenA. Daarmee moeten ze toch maar zien om te gaan. Ik geloof dat het in de titelstrijd nog heel spannend wordt als wij met PSV alle zes wedstrijden winnen", tekende het Algemeen Dagblad op uit de mond van De Jong.



"Ook na de winterstop begon ik nog met invalbeurten. Maar na het verlies tegen Feyenoord eind februari in de Kuip heb ik mijn kans gekregen. En ook gepakt. Je voelt meteen dat je sterker wordt als je eenmaal weer een reeks van wedstrijden in de benen hebt", aldus de middenvelder annex spits.