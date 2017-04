'Verwoestende gedachten Mourinho over Ronaldo'

Cristiano Ronaldo verliet Manchester United in 2009 om aan de slag te gaan bij Real Madrid. Sindsdien is het eigenlijk ieder jaar de vraag of het nog komt van een terugkeer van de Portugese sterspeler naar Manchester United. Onder José Mourinho lijkt CR7 daar niet op te hoeven rekenen.



Volgens Diario Gol is Mourinho absoluut niet onder de indruk van de prestaties van Ronaldo dit seizoen. Waar de aanvaller normaliter de ene goal na de andere maakt, heeft hij het dit seizoen zichtbaar moeilijker dan voorheen.



Mourinho vindt dat allerminst vreemd. De oefenmeester heeft erover nagedacht of hij de Portugees binnen moest hengelen en kwam vervolgens tot de verwoestende conclusie dat Ronaldo over zijn hoogtepunt heen is. Geen terugkeer naar Manchester United komende zomer dus.