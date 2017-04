Gaat PSV samenwerken met Belgische eersteklasser?

PSV is een club die ook populair is in België en er spelen ook veel Belgen in Eindhoven. Eén Belgische club gaat mogelijk samenwerken met de Nederlandse topclub.



Dat zegt Hendrik Deruyck, gedelegeerd bestuurder van Zulte Waregem, in Sport/Voetbalmagazine. "Met Monaco en Juventus hebben we al goed samengewerkt en we zullen dat blijven doen. En we gaan binnenkort ook naar PSV, waar veel Belgen spelen en we via onze businessclub goeie connecties hebben."



Ook met de Belgische topclubs gaat hij praten. "Ik heb binnenkort een afspraak met Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe, en wil ook met Michel Louwagie en Herman Van Holsbeeck aan tafel gaan zitten. Hen vragen waarom ze een Brandon Mechele of een Hannes Van der Bruggen niet aan ons wilden uitlenen of verkopen. Club Brugge, AA Gent en Anderlecht mogen Zulte Waregem niet als een concurrent beschouwen, maar als een club waar hun jonge Belgen meer dan bij hen kansen krijgen, zoals Sander Coopman (geleend van Club Brugge, nvdr)."