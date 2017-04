Kenny Tete kent momenteel geen fijn seizoen bij Ajax. De rechtsback van de Amsterdammers is zijn basisplaats kwijtgeraakt en doet er inmiddels alles aan om die terug te veroveren. Maar dat ging dit seizoen tot op heden met horten en stoten.



"Het heeft veel met me gedaan, daar ben ik heel eerlijk in. In het begin hoop je op een snelle terugkeer in de basis, op speelminuten, maar ik kwam niet meer in de plannen van de trainer voor. Met de pest in mijn lijf ging ik naar Ajax, ik kon het niet loslaten", zo vertelde Tete aan Voetbal International.



"Weer een weekend zonder speelminuten, keer op keer op keer. Wat moest ik nou beginnen? Ik schaamde me, begon te twijfelen. Waarom ging het mis? Het vrat gigantisch aan me", vervolgde de rechtsachter. Toch wilde hij ook niet te veel klagen. "Dat is niets voor mij en het wekt alleen maar negatieve energie op."