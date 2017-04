'Aantal topclubs heeft ons gevraagd niet bij Ajax bij te tekenen'

Als Ajax daadwerkelijk wil dat André Onana langer bij de club blijft, dan lijken de Amsterdammers diep in de buidel te moeten tasten. De doelman van de Amsterdammers is hot nadat hij zich dit seizoen ontwikkelde tot een van de belangrijkste spelers van de Amsterdammers.



Er is inmiddels van alle kanten interesse, claimt zaakwaarnemer Albert Botines. "Uit Spanje, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Een aantal topclubs heeft ons zelfs gevraagd vooral niet bij Ajax bij te tekenen, omdat hij met nog maar een contract voor één jaar relatief goedkoop is op te halen", vertelde de belangenbehartiger aan De Telegraaf.



Daar is Onana echter niet op uit. "We denken dat het voor de ontwikkeling van André goed is om hier te blijven. Maar wel tegen de juiste voorwaarden. Ajax wil hem in categorie twee plaatsen, maar wij vinden dat hij bij de topspelers moet gaan horen", aldus Botines over de eisen van de keeper.