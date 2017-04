Bruggink begrijpt frustraties rond Heerenveen-ster: "Waarom?"

Sc Heerenveen speelde tegen Sparta Rotterdam een goede tweede helft, maar de eerste helft was eigenlijk behoorlijk belabberd. En voor niemand gold dit meer dan voor Sam Larsson. De Zweedse aanvaller kreeg zelfs fluitconcerten van zijn eigen publiek. Analist Arnold Bruggink kan de frustratie wel begrijpen.



"Ik snap wel dat ze zich aan hem ergeren. Ik begrijp dat het een wat flegmatieke speler is en dat is ook het mooie aan hem. Maar het illustratieve is zo'n moment", vertelt hij bij FOX Sports, terwijl hij beelden laat zien. "Hij kan makkelijk de bal binnenhouden en de één tegen één opzoeken. Waarom dat hakballetje? Zorg eerst dat je eerst de simpele dingen goed gaat doen."



"Dit begrijp ik echt niet", vervolgt Bruggink zijn preek. "Hij wil een transfer, hij wil weg, hij wil hogerop. Ik weet het niet, maar dit zijn toch allemaal momenten waarvan je verwacht dat je bij Heerenveen het verschil maakt."