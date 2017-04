Mulder looft teamgenoot: "Heel belangrijk voor ons"

Sc Heerenveen wist na een slechte periode weer eens overtuigend te winnen. De ploeg van Jurgen Streppel rekende in eigen huis met 3-0 af met Sparta Rotterdam. Daarbij viel ook de rentree van Stijn Schaars op. Volgens doelman Erwin Mulder is de middenvelder een onmisbare speler in het team uit Friesland.



"Stijn is in de kleedkamer en op het veld heel belangrijk voor ons. Ik ben blij dat hij weer minuten heeft kunnen maken", aldus Mulder tegenover FOX Sports. Ook basisdebutant Wout Faes kon op lof van de keeper rekenen. "Faes mag zeker tevreden zijn. Met zijn eerste basisplaats heeft hij het gewoon goed gedaan."



Verder geeft Mulder aan bijzonder blij te zijn met de winst. "Het was heel hard nodig. Het was een tijdje terug en winnen went nooit. Het is niet zozeer opluchting omdat we weten wat we kunnen. Maar het is lekker dat je weer drie punten pakt", besluit de goalie.