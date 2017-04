WAUW! Vriendin Room toont sexy nieuwe outift

04 April 2017 23:02

De vriendin van Vitesse-doelman heet Lisa van Cuijck en het zou een understatement zijn om te zeggen dat ze er best mag wezen. Ook nu heeft ze op Instagram haar geweldige uiterlijk maar weer eens tentoongesteld. Op het sociale medium laat ze haar 'throwback outfit' zien en die ziet er behoorlijk goed uit. De foto is hieronder te bekijken.



000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Throwback photo in my purple outfit! Can't wait for summer to come ­čśŹ­čî×

26 Mrt 2017 om 11:39 PDT