Bayern verrast door Hoffenheim, Ajax-opponent onderuit

Bayern München is tegen een verrassende nederlaag aangelopen. De huidige koploper van de Bundesliga verloor uit met 1-0 van TSG Hoffenheim, dat daarmee op de derde plaats komt. Een geweldige goal van Andrej Kramaric bleek genoeg om de ploeg van Carlo Ancelotti, waar Arjen Robben in de basis begon, met lege handen naar München te sturen.



Borussia Dortmund won zijn wedstrijd wel. De ploeg van Thomas Tuchel had geen kind aan Hamburger SV: 3-0. Gonzalo Castro maakte al in de dertiende minuut de 1-0 namens de thuisploeg. Daarna mocht de club uit Hamburg lang hopen, maar late goals van Shinji Kagawa en Pierre-Emerick Aubameyang zorgden uiteindelijk toch voor een overtuigende score.



Overige uitslagen:

Werder Bremen-Schalke 04 3-0

1. FC Köln-Eintracht Frankfurt 1-0