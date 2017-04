Teruggekeerde Vitessenaar mag eindelijk weer in de basis beginnen

Alexander Büttner mag tegen Heracles Almelo eindelijk weer eens in de basis beginnen bij Vitesse. Dat schrijft De Telegraaf. De linksback krijgt de voorkeur boven Arnold Kruiswijk, die met het oog op het drukke programma zijn rust moet pakken.



In 2012 maakte de linksback een droomtransfer naar Manchester United. Daar bleek zijn speeltijd echter beperkt. Daarom stapte de verdediger in 2014 over naar Dinamo Moskou, dat hem nog een halfjaar uitleende aan het Belgische Anderlecht. Sinds de winter van vorig jaar is Büttner terug in Arnhem.



Ook dat is echter nog geen onverdeeld succes. De mandekker pakt zijn wedstrijden vooral bij het tweede elftal van Vitesse. Bij het eerste elftal moest 28-jarige Büttner het met name doen met invalbeurten.