FC Utrecht buigt achterstand om en verstevigt vierde plek

FC Utrecht heeft zijn goede vorm doorgezet en ook tegen Excelsior gewonnen. De Domstedelingen bogen een vroege achterstand om en wonnen in Kralingen uiteindelijk met 1-3.



De wedstrijd begon slecht voor FC Utrecht: Mike van Duinen wist te scoren na een assist van Frederic Ribeiro. Vlak voor rust hadden de bezoekers weer orde op zaken gesteld: Sébastien Haller mocht aanleggen vanaf elf meter en maakte zoals gewoonlijk geen fout. Toen had Excelsior Jeffry Fortes en Hicham Faik al zien uitvallen.



In de tweede helft kwam Utrecht al snel op een voorsprong van twee goals door een eigen goal van Jurgen Mattheij en een doelpunt van Gyrano Kerk. In het restant van de wedstrijd kregen beide ploegen nog kansen, maar de 1-3-score bleef staan.



Scoreverloop:

1-0 (5') Mike van Duinen

1-1 (39') Sébastien Haller (strafschop)

1-2 (49') Jurgen Mattheij (eigen doelpunt)

1-3 (55') Gyrano Kerk