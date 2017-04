Ajax gewaarschuwd: Feyenoorder wil toeslaan

Feyenoord neemt het morgenavond op tegen Go Ahead Eagles. Het betekent voor Elvis Manu een weerzien met veel oude bekenden, bij zijn oud-werkgever.



"De beste periode uit mijn carrière heb ik onder Fred gehad. Ik mis hem heel erg. Hij was altijd met mij bezig. Hij zei waar het op stond. Of het nou goed of fout was. We hadden echt een klik. Ook buiten het veld. Zo had Fred het altijd met mij over Elia. Ik moest me spiegelen aan hem. Kijk hoe Elia speelt, zei hij dan. Elia, Elia, Elia. Hij bleef het herhalen", blikt Manu terug in het ELF Voetbal Magazine.



"Ik hoop dat ze kampioen worden. Misschien kan ik mijn vrienden nog een handje helpen. Met Go Ahead moeten we in mei nog tegen Ajax. Maar hopelijk is de titelstrijd dan al beslist!"