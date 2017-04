Simeone slaat en zalft Carrasco: "Hij heeft iets anders"

Yannick Carrasco begon als een wervelwind aan de huidige jaargang, maar naarmate het seizoen vorderde kende de Rode Duivel een terugval. Bovendien zou hij in conflict hebben gelegen met Diego Simeone, zijn trainer bij Atletico Madrid. Inmiddels lijken alle plooien echter weer gladgestreken.



Zo haalde coach op zijn persconferentie de loftrompet boven voor de Belg. "Hij heeft andere kwaliteiten dan zijn ploegmaats. Hij is snel, goed in man-tegen-man duels en kan trappen vanop een afstand. Ik hoop dat hij deze vorm aanhoudt, want dat hebben we nodig. Hij is zeer belangrijk voor ons. Als hij zich zo blijft ontwikkelen, zal hij opnieuw een goed jaar kennen", citeerde Het Nieuwsblad de Argentijn.



Maar Simeone toonde zich ook kritisch voor de winger. "Sinds hij hier aankwam, heeft Yannick veel stappen gezet. Vorig jaar was hij nog onregelmatig en had hij ook minder goals en assists. Hij deed ook minder moeite om de bal terug te winnen. Sindsdien is hij heel wat verbeterd."