De 11 namen bij Excelsior en FC Utrecht

De midweekse speelronde in de Eredivisie wordt vanavond afgetrapt in Kralingen. Aldaar ontvangt laagvlieger Excelsior de sterke middenmoter/subtopper FC Utrecht.



In de 11 namen van Erik ten Hag weinig verrassingen. Zakaria Labyad krijgt weer de voorkeur boven Nacer Barazite, Gyrano Kerk boven Richairo Zivkovic als partner van Sebastien Haller voorin. Bij thuisploeg Excelsior geen wijzigingen ten opzichte van afgelopen weekend.



De opstellingen:



⚽️ Dezelfde elf spelers als zaterdag staan straks namens @excelsiorrdam aan de aftrap tegen FC Utrecht. #excutr #samensterk ⚫️🔴 pic.twitter.com/N6CshjqGut — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) 4 april 2017