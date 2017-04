PSV gewaarschuwd: 'Speelden, hoe gek het ook klinkt, fantastisch'

De grootste verrassing uit de afgelopen speelronde van de Eredivisie vond plaats in Enschede. Daar verloor subtopper FC Twente in eigen huis van de toenmalige hekkensluiter, Go Ahead Eagles (1-2).



De beslissende treffer kwam van Marcel Ritzmaier, die een vrije trap van bijna 40 meter prompt binnenschoot door een blunder van Twente-goalie Nick Marsman. "Ik val in de herhaling, maar het kan gewoon niet met die jongen", blikt analist Johan Derksen terug, aan tafel bij Voetbal Inside. "Hij rekent op een voorzet, hoor ik. Maar ik heb die wedstrijd zitten kijken en, hoe gek het ook klinkt, FC Twente speelde fantastisch in de eerste helft!"



"Ze hadden een paar keer moeten scoren." Donderdagavond krijgen de Tukkers kans op revanche. Dan komt nummer 3 PSV op bezoek in de Grolsch Veste. Aftrap 20:45 uur.