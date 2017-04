"Hij zou een absolute meerwaarde zijn voor FC Twente"

FC Twente weet nog niet of Nick Marsman behouden blijft voor de club. Volgens Eddie Pasveer zou het een redelijke overweging zijn om de samenwerking na dit seizoen te beëindigen.



"De laatste wedstrijden heeft hij het redelijk gedaan, maar ik zie nog steeds fouten terugkomen", zo laat de oud-doelman van de Tukkers weten in het Hengelo's Weekblad. "Dat is hem aan te rekenen, maar nog meer de mensen die met hem werken. Ik zie soms dingen, dan gaan mijn handen jeuken. Je moet kritisch blijven: hij heeft te weinig progressie geboekt. Hij is bij veel doelpunten betrokken."



De keeperstrainer van SC Enschede is de vader van PSV-doelman Remko Pasveer. Of senior het ziet zitten om junior in de Grolsch Veste te zien keepen? "Remko terug bij Twente? Hij zou een absolute meerwaarde zijn, daar hoef je geen kenner voor te zijn. Maar hij heeft nog een jaar contract bij PSV." Hij laat weten 'twijfels' te hebben bij de aangetrokken Jorn Brondeel.