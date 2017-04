"Hij hoort credits te krijgen voor Ajax' voetbal"

Henk Spaan is lovend over de prestatie van Ajax in het thuisduel met aartsrivaal Feyenoord (2-1). Volgens de columnist heeft trainer Peter Bosz een belangrijke rol opgeëist namens de Amsterdammers.



"Zo goed als Bosz verantwoording draagt voor het gelijkspel tegen Excelsior, zo goed hoort hij credits te krijgen voor Ajax' voetbal van afgelopen zondag", zo schrijft Spaan in Het Parool. "Toornstra denderde niet over Schöne heen, Schöne overklaste Toornstra. Als deze Feyenoorder slecht speelt, ziet het er meteen net zo sneu uit als de Rotterdamse commentaren op de scheidsrechter."



Spaan deelt ook een compliment uit aan Justin Kluivert, die pas op de wedstrijddag over zijn basisplaats hoorde. "Hoe Kluivert elke bal aannam! Maxwell kon en kan dat ook zo verschrikkelijk goed, een tegenstander achterlaten door een aanname in de ruimte. Gezien het beschikbare talent mogen we een kampioenschap van Feyenoord als het Mirakel van Rotterdam beschouwen. Kunnen ze daar vanaf 2017 ook een Stille Omgang gaan lopen."