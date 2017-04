Jeremiah St. Juste en Sam Larsson overtuigen de laatste maanden niet bij sc Heerenveen. Het collectief oogt sowieso erg wankel, maar het tweetal blijft erg lovend over elkaar.



"Veel mensen hebben hem natuurlijk zien spelen, maar hij is heel sterk", zei Larsson maandag in het tv-programma Tiki Taka Touzani. "Hij wil graag de bal hebben. Hij is zo'n sterke en agressieve speler. Ik speel liever niet tegen hem. Wat de meeste mensen niet weten, maar ik wel, is dat hij heel ambitieus is. Ik weet honderd procent zeker dat hij het ver gaat schoppen."



St. Juste noemt zijn teamgenoot 'ongelofelijk'. "Hij doet dingen... Die akka tegen FC Groningen. Dat kun je spelers niet aandoen. Kom nou. Hij is ook ambitieus. Sommige mensen zeggen dat hij soms geen zin heeft om het spelletje te beleven, maar dat is juist niet zo. Dat is juist het tegenovergestelde. Hij wil juist heel graag en laten zien wie hij is. Hij houdt heel erg van het spelletje."